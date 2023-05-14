إصابة 13 شخصا فى انقلاب سيارة ميكروباص بطريق مصر اسكندرية الزراعي

أصيب 13شخصا فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق مصر اسكندرية الزراعى.

تلقت غرفة عمليات المرور بلاغا من شرطة النجدة مفاده أنقلاب سيارة ميكروباص أعلى طريق مصر اسكندريه الزراعى، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ مدعومة ب8 سيارات اسعاف وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ميكروباص اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انحراف الطاره وأنقلاب السيارة ونتج عن الحاث اصابة 13 شخصا تم نقلهم للمستشفي لتلقي العلاج، وتم التحفظ على السيارة وجارى مناقشة شهود العيان والمصابين للوقوف على ملابسات الواقعة.، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.