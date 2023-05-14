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الأحد 14 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

وزير الخارجية السعودي يستعرض مع المبعوث الأممي جهود بلاده لحل سياسي في سوريا

وزير الخارجية السعودي
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان
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تلقى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان يوم السبت، اتصالا هاتفيا، من المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون.

وحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، جرى خلال الاتصال، استعراض مستجدات الجهود التي تبذلها المملكة والأمم المتحدة للوصول إلى حلٍ سياسي في سوريا يضمن أمن واستقرار الشعب السوري، ويحقق العودة الآمنة للاجئين السوريين في الخارج وفقا للقرارات الدولية ذات الصلة.

كما جرى في الاتصال مناقشة أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والجهود المبذولة في تحقيق الأمن والسلم الدوليين.

ووجه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز دعوة للرئيس السوري بشار الأسد للمشاركة في القمة العربية المقبلة التي ستستضيفها المملكة.

وأعلنت وزارتا الخارجية السورية والسعودية استئناف عمل بعثتيهما الدبلوماسية في البلدين.

 

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون السعودية سوريا