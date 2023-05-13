حسين الجسمى يشارك جمهوره فيديو غنائه مع شيرين

نشر الفنان حسين الجسمى على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" فيديو بغنائه كلمات آخر أغانيه "ياخبر" مع الفنانة شيرين عبدالوهاب.

https://www.instagram.com/reel/CsMehCqBdE0/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==

وعلق الجسمى على الفيديو "يا خبر زى العسل" ، وجاءت تعليقات المتابعين بالإشاده على الثنائى وتوجيه كلمات الإعجاب لهم .

كلمات الأغنية

"يا خبر يا خبر

أنا كنت فاكر مفيش كده بس طلع فيه

كل اللى قولت مفيش منه هو معديه

هودي وشي من الحب فين

وانا اللى لسه لحد يومين

طلعت فيه كل العبر

يا خبر يا خبر " .

الأغنية غناء حسين الجسمي، من كلمات الشاعر صابر كمال، ألحان وليد سعد، توزيع أمين نبيل .

يذكر أن الفنان حسين الجسمى قد أحيا حفلا كبيرا بسلطنة عمان فى الفترة السابقة ضمن مجموعة من جولاته الفنية بالدول العربية .