بعد ثلاثية رادس| الأهلي يسعى لحضور السعة الكاملة من الجماهير في موقعة الترجي التونسي

يترقب مسئولو النادي الأهلي، وصول خطاب رسمي من اتحاد الكرة بشأن الموافقة الأمنية الخاصة بعدد الحضور الجماهيري في مباراة المارد الأحمر أمام الترجي التونسي، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا المحدد لها يوم الجمعة المقبل على ستاد القاهرة الدولي.

وخاطب الأهلي الجهات الأمنية لحضور السعة الكاملة من جماهيره في استاد القاهرة خلال مباراة الإياب أمام الترجي لدعم ومساندة اللاعبين في المباراة المرتقبة من أجل حسم التأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا للموسم الرابع على التوالي.

وكان الأهلي حقق الفوز على الترجي بثلاثية نظيفة أمس الأول الجمعة، في مباراة الذهاب على ملعب حمادي العقربي برادس، ووضع قدما ونصف في النهائي، ورغم ذلك تسعى إدارة الأهلي للحصول على موافقة الأمن بحضور أكبر عدد من الجمهور، كما حدث في مباراتي الهلال السوداني بدور المجموعات والرجاء المغربي في ربع النهائي.

ويبدأ الأهلي استعداداته لمواجهة الترجي اليوم الأحد، على ملعب التتش بعد عودة بعثة الفريق من تونس عقب الفوز على الترجي، ويسعى مارسيل كولر المدير الفني للأهلي لتجهيز اللاعبين بشكل جيد لتحقيق الفوز وتكرار الانتصار على الفريق التونسي لتأكيد التفوق والتأهل للنهائي في رحلة استعادة اللقب الأفريقي.

ومن المنتظر أن يحسم الجهاز الطبي للأهلي موقف اللاعب محمود متولي، مدافع الفريق، والذي غاب عن مباراة الذهاب في تونس بسبب الإصابة التي تعرض لها في مباراة السوبر أمام بيراميدز.

من ناحية أخرى، يحسم مسئولو النادي الأهلي خلال الساعات المقبلة مصير حمدي فتحي، لاعب وسط الفريق، بعدما تلقي اللاعب عرضًا من أحد الأندية القطرية مؤخرًا، وسط حالة من التكتم لحين معرفة موقف «كولر» من العرض، خاصة أن «فتحي» يعتبر من أهم العناصر في خط وسط الفريق ضمن تشكيلة «كولر»، ورحيله سيكون مرتبطا بقرار من المدير الفني السويسري.

وكشف مصدر بالنادي الأهلي لـ«البوابة نيوز»، أن محمود الخطيب سيعقد جلسة مع مارسيل كولر، خلال الساعات المقبلة لمناقشة العرض القطري لرحيل حمدي فتحي، سواء علي سبيل الإعارة أو البيع النهائي، خاصة أن العرض والمقابل المادي كبير ومغرٍ.

وأضاف المصدر، أن هناك ترحيبا من إدارة الأهلي برحيل حمدي فتحي، خاصة أن الفريق يمتلك بدلاء على أعلى مستوى في نفس المركز، ولكن الكلمة الأخيرة ستكون للسويسري مارسيل كولر.

جلسة بين «الخطيب» و«كولر» لحسم مصير «فتحى» و«أفشة»

كما يناقش رئيس الأهلي مع «كولر» أيضًا العرض الروسي من نادي سسكا موسكو، للاعب أحمد عبدالقادر، خاصة أن المدير الفني وافق مبدئيًا على احتراف اللاعب مع نهاية الموسم الحالي.

وشدد المصدر على أن المدير الفني السويسري سيناقش أيضًا مسألة رحيل محمد مجدي «أفشة» في الفترة المقبلة بعدما تلقى اللاعب أكثر من عرض سواء في الخليج أو تركيا، خاصة أن «أفشة» أصبح بشكل كبير خارج الحسابات، ولا يشارك إلا قليلًا مع الفريق منذ تولي مارسيل كولر قيادة الفريق.

«سافيو» و«شادى» و«أشرف» خارج القلعة الحمراء

كما أبلغ مارسيل كولر، مسئولي الأهلي بعدم حاجته لخدمات الثلاثي برونو سافيو وشادي حسين وأيمن أشرف، خلال الفترة المقبلة وطلب من إدارة النادي تسويقهم خلال الميركاتو الصيفي الحالي.