جومانا مراد: بكيت حين عُرض علي دور "دميانة" بمسلسل عملة نادرة

كشفت الفنانة جومانا مراد تفاصيل دورها في مسلسل "عملة نادرة" الذى عرض خلال موسم رمضان الماضي، قائلة:" شخصية دميانة في مسلسل عملة نادرة من الادوار الصعبة وليست سهلة، فهي كانت السيدة القبطية الوحيدة في النجع، وهي صاحبة قصة حزينة ومأساوية بسبب غياب زوجها وتعرضها للكثير من المضايقات من الناس حواليها".

قالت النجمة جومانا مراد، خلال لقائها مع برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" علي قناة "CBC"، إن "الدكتور مدحت العدل مؤلف المسلسل حين تحدث معها عن شخصية "دميانة" مسلسل عملة نادرة، بكيت بشدة وصعبت عليا الشخصية وشدتني لأنه كتب الشخصية بشكل حلو جدًا".

أكدت أنها كانت حريصة أن تكون جزء من مسلسل عملة نادرة خاصة أنه يضم نخبة كبيرة من الفنانين ويخرجه المخرج ماندو العدل، لافتة إلي أنها كممثلة تبحث عن تقديم أدوار مختلفة وجديدة لم تقدمها في السابق، مضيفة:" المسلسل كان هناك أسباب كتيرة لنجاحه وحبيت أكون في العمل دا خاصة أنه ضم النجمة نيللي وجمال سليمان ومحمد فيهم، وحبيت المنافسة في وجود النجوم لأن الفنان لما يبقي قدامه ممثل قوي بتزيد المنافسة علي التألق".

مسلسل “عملة نادرة” تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل وإنتاج جمال العدل وبطولة نيللى كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبو رية، فريدة سيف النصر، ندا موسى، محمد لطفى، على الطيب، مريم الخشت، هشام عاشور، نهى صالح، ومحمد فهيم، رمزى العدل، وئام مجدى، بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين الشباب.