وكيل تعليم شمال سيناء يترأس غرفة امتحانات الشهادة الإعدادية

تراس حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشمال سيناء غرفة العمليات الرئيسية لامتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي " الشهادة الإعدادية" للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ تنفيذاً لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وتحت رعاية اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

وأدى الطلاب الامتحانات في الفترة الأولى والتي تبدأ الساعة التاسعة صباحاً في مادة اللغة العربية وبلغ زمن الإجابة ساعتان ونصف الساعة ، وبلغت نسبة الحضور ٩٩%

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أما في الفترة الثانية والتي تبدأ الساعة الثانية عشرة ظهرا فأدى الطلاب الامتحان في مادة التربية الدينية وبلغ زمن الإجابة ساعة ونصف الساعة ، وبلغت نسبة الحضور ٩٩% .

وقال وكيل التعليم أنه جاري التواصل المستمر مع غرف العمليات الفرعية بكل إدارة تعليمية ولم ترد لغرفة العمليات الرئيسية للامتحانات أى شكوى من الامتحانات.