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السبت 13 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

الجرام بـ200 دولار.. تعرف على أغلى معدن في العالم

اغلى معدن
اغلى معدن
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هناك عدد لا يعد ولا يحصى من المعادن تختلف أسعارها بحسب قيمتها وأهميتها واستخدامتها، فهناك معادن ثمينة للغاية وهناك معادن اسعارها رخيصة وهناك معدن يصل فيه الجرام إلى 200 دولار، لذلك صنف كأغلى معدن في العالم وهو معدن “نظير اوزميا 1870 s”، والاوزميوم له لون فضي ورائحة حادة تشبه الأوزون.

ويعتبر المعدن الأغلى على وجه الأرض حيث ينتمي إلى مجموعة من المعادن البلاتينية، واكتشف المعدن لاول مرة من قبل عالم في انجلترا استقبله عن طريق حل البلاتين في مزيج من النيتروجين واحماض الملح، ما يسمى بـ"الفودكا الملكية".

ويستخدمون نظائر اوزميا في انتاج الأسلحة النووية، في الفضاء الجوي، والمستحضرات الصيدلانية، في تصنيع اجهزة قياس معينة، اقل في كثير من الأحيان عن المجوهرات.

اغلى معدن في العالم نظير اوزميا 1870 s الأسلحة النووية الفودكا الملكية