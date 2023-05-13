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السبت 13 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

قطاع الإنشاءات والمقاولات في مصر.. ورشة عمل بجامعة حلوان

جانب من الورشة
جانب من الورشة
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نظمت  كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان ورشة عمل عن قطاع الإنشاءات والمقاولات في مصر مع إحدى شركات الكهرباء للتوريدات والمقاولات الكهربائية وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة.
يذكر ان تستهدف الورشة جميع التخصصات الهندسية وتتناول المحاور التالية: أنواع المشروعات الانشائية، وأطراف المشروع و تخصصاتهم و طبيعة عملهم ، أنواع العطاءات و الفرق بينهم (اسناد مباشر/مناقصة/ممارسة/مناقصة يتبعها ممارسة)،  دورة حياة المشروع، التعرف علي الأقسام المشاركة بالمشروعات (مدني/عمارة/أنظمة كهروميكانيكا MEP)  التعرف علي المسميات الوظيفية المتاحة بالسوق المصري والتعرف علي كيفية البحث عن فرص العمل.

ورشة عمل جامعة كلية التكنولوجيا والتعلم