الشباب والرياضة: التوسع في اختيار الموهوبين رياضيا من القادرون باختلاف

بدأت لجنة التصنيف من الاتحاد المصري للإعاقات الذهنية بالاختيار والتصنيف من المشروع القومي "مراكز تدريب أطفال التوحد والاعاقات الذهنية" فى مختلف المحافظات، لإدراجهم تحت مظلة الاتحاد وإشراكهم فى قطاع البطولة.



أقيمت الاختبارات بمركز شباب عين الصيرة لـ ٦٠ لاعب حيث يستهدف البرنامج ١٨ محافظة حتى الآن، وتم بدء المشروع عام ٢٠١٨ بالتعاون بين الإدارة المركزية للتنمية الرياضية (الإدارة العامة للقاعدة الشعبية ) بوزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع الاتحاد المصرى للاعاقات الذهنية.

يشهد البرنامج التدريبي للقادرون باختلاف تنمية المهارات الحركية والحسية والتواصل الاجتماعى للأطفال، وذلك على الصعيد الأسرى والمجتمعى وتأهيلهم تدريجيا من قطاع الممارسة الرياضية الى قطاع البطولة والمنافسة ودمجهم داخل المجتمع من خلال المنظومة الرياضية.

وتحرص وزارة الشباب والرياضة على دمج القادرون باختلاف فى مختلف المشروعات والأنشطة وتكثيف البرامج المقدمة لهم، فى إطار توجيهات القيادة السياسية التى تولى بالغ الاهتمام بأبناء مصر من القادرون باختلاف.

وتقوم الوزراة بتنفيذ سلسلة من المشروعات المقدمة لذوى الهمم والقدرات الخاصة، من خلال الإدارات المركزية المختلف بالوزارة وبالتعاون مع مختلف الجهات والمؤسسات المعنية بالدولة ، والكشف عن الموهوبين رياضياً من ذوى الهمم.