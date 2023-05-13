مباراة حسم لقب الدوري الإسباني.. قائمة برشلونة أمام إسبانيول

أعلن تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة، اليوم السبت، قائمة اللاعبين المستدعاة لخوض مواجهة إسبانيول، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة 34 من بطولة الدوري الإسباني.

يحل برشلونة، ضيفًا على نظيره إسبانيول، غدًا الأحد، بملعب «باور 8» في لقاء ديربي كتالونيا الذي ينطلق العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

يدخل البلوجرانا، اللقاء وعينه على الثلاث نقاط بالفوز على «البريثيوس»، من أجل حسم لقب الليجا الإسبانية هذا الموسم، حيث في حالة فوز البرسا، سينتزع لقبه رقم 27 في تاريخه من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، وقبل 4 جولات من نهاية المنافسات، حيث سيمنح فوز كتيبة المدرب تشافي هيرنانديز على الفريق الملقب بـ«الماجيك»، تقدمًا وفارق نقاط لا يمكن تعويضه من جانب أتلتيكو مدريد أو ريال مدريد قبل أربع مباريات متبقية بالموسم.

شهدت قائمة البرسا للمباراة، تواجد سيرجي روبرتو بعد تعافيه من الإصابة التي عانى منها طيلة الفترة الماضية، بعد حصوله على التصريح الطبي من أجل المشاركة.

كما شهدت القائمة، تواجد المخضرم سيرجيو بوسكيتس، الذي أعلن ناديه منذ أيام، رحيله عن كبير الكتلان مع نهاية الموسم الجاري 2022-2023.

وفي حال فوز برشلونة على حساب نظيره إسبانيول، سيكون قد حسم بشكل رسمي تتويجه بلقب الدوري الإسباني هذا الموسم، بعد غياب دام لثلاث مواسم عن حصد اللقب.

قائمة برشلونة

حراسة المرمى: تير شتيجن – تيناس – بينيا.

خط الدفاع: رونالد أراوخو – أندرياس كريستنسن – ماركوس ألونسو – جوردي ألبا – أليخاندرو بالدي – جول كوندي – إريك جارسيا.

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس – بيدري – فرانك كيسي – سيرجي روبيرتو – فرينكي دي يونج – جافي – توري.

خط الهجوم: عثمان ديمبيلي – روبرت ليفاندوفسكي – أنسو فاتي – فيران توريس – رافينيا.

ويتصدر برشلونة، جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 82 نقطة، بينما يحتل أتلتيكو مدريد المركز الثاني برصيد 69 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن ريال مدريد ثالث الترتيب، فيما يأتي إسبانيول في المركز 19 (قبل الأخير) وفي رصيده 31 نقطة، حيث يصارع من أجل الهروب من دائرة الهبوط.