الانهيار يتواصل.. أسعار الذهب مساء اليوم السبت 13 مايو 2023

تراجع سعر الذهب خلال التعاملات المسائية اليوم السبت 13 مايو 2023 بنحو 40 جنيهًا لعيار 21، فيما انخفض سعر الذهب عالميا ليسجل 2022 دولارا.

تراجع سعر الذهب عيار 24 اليوم السبت ليسجل 2731 جنيهًا.

تراجع سعر الذهب عيار 21 اليوم السبت ليسجل 2390 جنيها.

تراجع سعر الذهب اليوم عيار 18 اليوم السبت ليسجل 2049 جنيهًا.

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم السبت قيمة 19120 جنيها.

ووفقا للخبراء فإن إن قرار الحكومة بإعفاء واردات الذهب للقادمين من الخارج من الجمارك والرسوم، من شأنه أن يساعد في خفض أسعار الذهب في مصر وضبط السوق.