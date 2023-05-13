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السبت 13 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

الانهيار يتواصل.. أسعار الذهب مساء اليوم السبت 13 مايو 2023

أسعار الذهب
أسعار الذهب
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تراجع سعر الذهب خلال التعاملات المسائية اليوم السبت 13 مايو 2023 بنحو 40 جنيهًا لعيار 21، فيما انخفض سعر الذهب عالميا ليسجل 2022 دولارا.

تراجع سعر الذهب عيار 24 اليوم السبت ليسجل 2731 جنيهًا.
تراجع سعر الذهب عيار 21 اليوم السبت ليسجل 2390 جنيها.

تراجع سعر الذهب اليوم عيار 18 اليوم السبت ليسجل 2049 جنيهًا.

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم السبت قيمة 19120 جنيها.

ووفقا للخبراء فإن إن قرار الحكومة بإعفاء واردات الذهب للقادمين من الخارج من الجمارك والرسوم، من شأنه أن يساعد في خفض أسعار الذهب في مصر وضبط السوق.

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