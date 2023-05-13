تكريم عامل نظافة عثر على مبلغ ١٥ ألف جنيه وأعاده في دمياط

قام المحاسب وليد الشهاوي ، رئيس مدينة رأس البر في محافظة دمياط، بتكريم أبو بكر أبو العينين عبده ،من العاملين بالوحدة بقطاع النظافة واهدائه باقة من الزهور تعبيرًا عن تقدير الوحدة لأمانته وإلتزامه وحسن خلقه ؛ إذ عثر على مبلغ ١٥٠٠٠ جنيه أثناء قيامه بمهام عمله .

وقام بالإبلاغ على الفور وتسليم المبلغ المعثور عليه لصاحبه ، في إطار حرص الوحدة الدائم على تكريم النماذج المتميزة من العاملين كمثالاً وقدوة يجب أن يحتذى بها الجميع .

كان أبو بكر أبو العينين عامل نظافة بمجلس مدينة رأس البر في دمياط ، قد عثر على مبلغ ١٥٠٠٠ جنيه أثناء قيامه بمهام عمله،وقام بتسليمه وتم الوصول لصاحب المبلغ وتسليمه.

وقرر رئيس المدينة تكريمه عن طريق واهدائه باقة من الزهور تعبيرًا عن تقدير الوحدة لأمانته وإلتزامه وحسن خلقه.

أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، عن إنضمام محافظة دمياط للشبكة الإقليمية لمدن التعلم العربية، وذلك عقب مشاركتها بالمؤتمر الإقليمى الأول لشبكة مدن التعلم العربية المُنعقد فعالياته بمدينة ينبع الصناعية بالمملكة العربية السعودية خلال يومى ١٠ و١١ مايو وذلك بالشراكة بين معهد اليونسكو للتعلم مدى الحياة ومكتب التربية العربى لدول الخليج .

حيث أشارت " محافظ دمياط " إلى أن المؤتمر تناول عدد من الجوانب التنموية التى طرحها المشاركين وممثلى مدن التعلم العربية، وما تم احرازه من تقدم ملموس بالمجالات المختلفة ، وأيضاً أنشطة مدن التعلم بالعالم العربى ، وكذلك استعراض المقترحات الخاصة بمواجهة التحديات التى تواجهها ، كما أكدت أن اعلان ينبع الصناعية لإنشاء شبكة إقليمية لمدن التعلم والتى انضمت إليها محافظة دمياط قد أعدت عدد من التوصيات جاء أهمها أنه يجب إتاحة مجموعة واسعة من فرص التعلم مدى الحياة فى المنطقة العربية، تساهم فى بناء مجتمعات أفضل وأكثر استدامة، وتساعدهم على مواجهة التحديات المختلفة والتى تتمثل فى تحديات تاتى على المستويين الاقليمى والدولى مثل النمو السكانى المتزايد وانماط الهجرة الديناميكية وتغير المناخ وغيرها من التحديات.

كما أضافت أن الإعلان تناول توصيات تتعلق بأهمية تعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع الشبكات الإقليمية الأخرى لمدن اليونسكو، من خلال انشاء آليات تنسيق مشتركة تضمن الاستمرارية ، وتوثيق وتقييم التجارب الناجحة بشكل دورى ، وتطوير الآليات الإقليمية والوطنية لتنفيذ تلك السياسات ، ووضع آلية إقليمية لزيادة تعبئة الموارد واستخدامها

