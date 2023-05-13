المقاومة الفلسطينية بقطاع غزة تطلق الصواريخ نحو مُستوطنات الغلاف وجنوب إسرائيل

السبت 13/مايو/2023 - 02:44 م

واصلت المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم السبت، استهداف مستوطنات الغلاف ومدن جنوب إسرائيل بالصواريخ، ردًا على عدوان الاحتلال الإسرائيلي المُستمر على القطاع لليوم الخامس على التوالي، واستهدافه منازل المدنيين الآمنين.

وذكرت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة، في بيان صحفي، أنه تم استهداف عدة مناطق ومستوطنات "إسرائيلية"، أبرزها "أسدود" و"عسقلان"، إلى جانب تكثيف الضربات نحو مستوطنات "الغلاف" القريبة من قطاع غزة.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن صفارات الإنذار دوت في أسدود وعسقلان ومفطاحيم وافشالوم وديكل، وجان يفنه ونيتسانيم، وناحال عوز، وأوضحت أن وابلا كبيرًا من 50 صاروخًا أطلق من قطاع غزة على إسرائيل، وأسفر عن إصابة 3 مُستوطنين، أحدهم شرطي، بجروح.

كان الاحتلال الإسرائيلي بدأ عدوانا على قطاع غزة فجر الثلاثاء الماضي، وأسفر هذا العدوان حتى الآن عن استشهاد 33 فلسطينيًا، بينهم نساء وأطفال، فيما أصيب نحو 147 شخص آخرين.

وأكدت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، في تصريح صحفي مُقتضب، بعد ظهر اليوم، أن المقاومة أعدت نفسها لأشهر من المواجهة، وتمتلك نفسًا طويلًا وحاضنة شعبية وفيةً عظيمة.