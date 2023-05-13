الإسماعيلي يفتقد لجهود 10 لاعبين قبل مواجهة الزمالك

يفتقد فريق الكرة الأول بنادي الإسماعيلي، لجهود 10 من لاعبين، خلال مواجهة الزمالك، مساء اليوم السبت، في تمام الساعة السابعة، على استاد الإسماعيلية، لحساب منافسات الجولة الساعة والعشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويفتقد الإسماعيلي لجهود حسن صابر، أحمد محسن، حمدي النقاز، محمد صبحي، عمر الوحش، محمد عبد السميع، وصالح جمعة لأسباب فنية، بينما يغيب محمد حسن للإيقاف، وعبد الرحمن مجدى ومحمد كوكو للإصابة.

وجاءت قائمة الإسماعيلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد فوزي، أحمد عادل عبد المنعم.

الدفاع: محمد هاشم، باهر المحمدي، محمد نصر، محمد بيومي، عصام صبحى، كريم عرفات، محمد دسوقي .

الوسط: عماد حمدى، سيرجي أكا، محمد مخلوف، أحمد مدبولى، محمد عبد السميع، عمر الساعى، كريم الديب، ياو أنور، محمود الشبراوي.

الهجوم: فراس شواط، محمد الشامي.



ويدخل الزمالك لقاء اليوم في المركز الرابع برصيد 43 نقطة، فيماةيأتي الإسماعيلي في المركز الـ 14 برصيد 26 نقطة