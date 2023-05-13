رئيس وزراء سنغافورة يبدأ زيارة رسمية لجنوب أفريقيا وكينيا غدا

السبت 13/مايو/2023 - 02:07 م

أعلن مكتب رئيس الوزراء السنغافوري، اليوم السبت، أن رئيس الوزراء لي هسين لونج، سيبدأ زيارة رسمية لكل من جنوب أفريقيا وكينيا، بدءا من غد /الأحد/.

وذكر راديو شبكة "تشانيل نيوز آشيا" - في نشرته الناطقة بالإنجليزية - أنه من المقرر أن يزور رئيس الوزراء السنغافوري مدينة "كيب تاون" في جنوب إفريقيا بدءا من الغد حتى يوم /الثلاثاء/ المقبل، كما سيزور العاصمة الكينية (نيروبي) من /الأربعاء/ حتى /الجمعة/ المقبلين.

وأضاف المكتب أن رئيس الوزراء سيلتقي خلال زيارته "كيب تاون" رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، الذي سيستضيفه في مأدبة غداء رسمية، وأيضا بنائب الرئيس "بول ماشاتيل".. مشيرا إلى أنه سيلتقي خلال زيارته نيروبي بالرئيس الكيني "وليام روتو" الذي سيستضيفه أيضا في مأدبة غداء رسمية.

وأشار الراديو إلى أن وزير الخارجية السنغافوري فيفيان بالاكريشنان، سيرافق رئيس الوزراء خلال جولته الإفريقية بالإضافة إلى عدد من الوزراء وأعضاء البرلمان ومسئولين حكوميين.