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السبت 13 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تصدير 41 ألف طن فوسفات عبر ميناء سفاجا إلى الهند

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أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 12 سفينة وتم تداول 51000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 740 شاحنة و49 سيارة حيث شملت حركة الواردات 3500 طن بضائع ، 437 شاحنة و37 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 47500 طن بضائع ، 303 شاحنة و 12 سيارة . 
ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين بوسيدون اكسبريس والحرية 2 بينما تغادر السفينة scoreion sonar على متنها 41000 طن فوسفات تصدير إلى الهند فيما استقبل الميناء بالأمس العبارة امل وغادرت السفينتين بوسيدون اكسبريس والحرية 2 .

كما يشهد ميناء نويبع تداول 2200 طن بضائع و 280 شاحنة حيث استقبل الميناء اليوم السفينتين بريدج و ايلة فيما شهد  الميناء بالأمس رحلات مكوكية ( وصول / سفر ) للسفن الثلاث وهي  ايلة ، سينا وبريدج، كما يستعد ميناء السويس لمغادرة  السفينة SOPHIA KOSAN  .
وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1750 راكب بموانيها .
 

الهيئة العامة موانئ البحر الاحمر ميناء سفاجا البحري ميناء الغردقة البحري