الرئيس الموريتاني: الانتخابات تجري في جو من الانضباط والمسؤولية

السبت 13/مايو/2023 - 01:48 م

قال الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني إن الانتخابات الموريتانية اليوم تجرى في جو من السكينة والمسؤولية.

وأضاف الرئيس الغزواني في تصريح للصحفيين اليوم السبت بعد ادلائه بصوته في المكتب رقم 1 بالمدرسة العليا للتعليم في نواكشوط لقد جرت الحملة الانتخابية في جو من الانضباط والمسؤولية دون أي تصرف يمس من السكينة، وهذا دليل على مستوى الوعي لدى الشعب والسياسيين وترسيخ الديمقراطية.

وأكد الرئيس غزواني أن الحكومة قامت بزيادة مخصصات الحملات الدعائية وصرفها قبل بداية الحملة مضيفا أن السياسيين قدموا برامجهم طيلة الاسبوعين الماضيين وقالوا كلمتهم واليوم يقول الشعب كلمته عبر صناديق الاقتراع.

وكانت مراكز الاقتراع البالغ تعدادها 4728 مكتب تصويت في عموم البلاد قد افتتحت ابوبها في السابعة من صباح اليوم السبت في موريتانيا ايذانا ببدء عمليات الاقتراع لانتخاب برلمان من 176 نائبا و237 مجلس بلدي من 4500 مستشار وثلاثة عشر مجلس اقليمي.

ويتنافس 25 حزبا سياسيا على اصوات مليون وسبعة من عشرة من الناخبين في انتخابات شهدت مشاركة اكثر من 33 الف مترشح من بينهم عشرة آلاف امراة.