ضبط ٧ أطنان دواجن ولحوم فاسدة بالجيزة

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، مواصلة جهود تمشيط الأسواق والمحلات والمنشآت التجارية للتأكد من جودة وسلامة الأطعمة والأغذية المقدمة للمواطنين حفاظا على السلامة العامة .

واطلع اللواء أحمد راشد على نتائج الحملات التي نفذتها أجهزة محافظة الجيزة بالاشتراك مع مديرية الطب البيطري ومباحث التموين خلال الأسبوع الأول من شهر مايو والتي أسفرت عن ضبط ٧ أطنان دواجن وهياكل دواجن ولحوم ومصنعاتها فاسدة وغير صالحة للأستهلاك الآدمي .

وأوضح اللواء أحمد راشد أن الحملات تمكنت من ضبط ٥ طن هياكل دواجن ومصنعات لحوم فاسدة خلال حملات تمشيطية بالعجوزة والوراق وكرداسة وتحرير عدد ٦ محضر حيال المخالفين .

كما تم ضبط طن ونصف لحوم مجمدة ودهون حيوانية فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الأدمي بجنوب الجيزة وضبط حوالي ٦٧٠ كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية بالهرم والطالبية وأكتوبر وتحرير ٧ محاضر حيال المخالفين .

وشدد محافظ الجيزة على ضرورة التصدى بكل حزم لأى مخالفة وعدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين مع متابعة الإجراءات الوقائية للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين .