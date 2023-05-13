أبرزها إصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات الشخصية.. ننشر خطة الحكومة لتطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

حصلت «البوابة نيوز»، على وثيقة من وزارة التخطيط، توضح خطة الحكومة للخروج من الأزمة الاقتصادية جراء حرب روسيا وأوكرانيا والتي تسببت في تدهور العالم بأسره، وننشر في هذا التقرير خطة الحكومة فيما يخص الإجراءات الخاصة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتطوير مهارات الشباب المصري في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مما سيساهم في زيادة العمالة الماهرة بالقطاع، الأمر الذي سينعكس على تحسين أداء القطاع، وتنقسم الخطة إلى محوريين:

أ - زيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي وتنمية القدرة التصديرية للقطاع من خدمات التعهيد والمنتجات والأجهزة الإلكترونية والاستشارات المعنية بتقنية المعلومات

1- وضع استراتيجية خاصة بنشاط التعهيد قائمة على تطوير مجمعات صناعية تتميز بأحدث التقنيات والبنية التحتية المتقدمة بحيث تكون تلك المجمعات بيئة مناسبة لجذب واستيعاب الشركات العالمية الكبيرة التي تعمل في المجالات الحديثة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا.

ويحقق هذا الإجراء الإطار التنظيمي اللازم لخدمات التعهيد الأمر الذي يشجع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وبالتالي تعزيز صادرات القطاع وجذب الشركات العالمية للعمل في مصر.

2- السماح بالقروض للإنتاج التصديري من الخدمات، خاصة المتعلقة بخدمات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خاصة البرمجيات والسوفت وير الموجه للتصدير.

ويتيح هذا الإجراء دعم الصادرات الخدمية التي تعد جزء لا يتجزأ من وتكنولوجيا المعلومات مما يساهم في زيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.

3- إصدار تعديل قانون ضمان حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2022 ولائحته التنفيذية بما يتوافق مع القوانين والمعايير العالمية.

الى جانب مراجعة المواد المتعلقة بقيمة الأصول غير الملموسة الخاصة بحقوق الملكية الفكرية للتكنولوجيا والاختراعات في قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 وقانون هيئة الرقابة المالية رقم 10 لسنة 2009 وقانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992 لتمكين الشركات الناشئة والباحثة عن تمويل للقيد في البورصة).

ويدعم هذا الإجراء الابتكار والاختراعات ويساهم في تحسين بيئة الأعمال وبالتالي مزيد من التدفقات الاستثمارية.

4- إصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020.

يحقق هذا الإجراء كافة معايير السلامة الالكترونية حيث تعاني كافة الدول من الاختراقات السيبرانية وكافة أنواع جرائم اختراق المعلومات.

ب - رفع قدرة القطاع على خلق فرص عمل وتعزيز المهارات لوظائف المستقبل ودعم الشركات الناشئة

1- تحويل ITIDA لكيان مركزي يعمل بصفته المالك الرئيسي لأجندة تطوير المهارات الفنية والعملية (Soft skills) للعاملين المصريين بما يتماشى مع المطالب العالمية الحالية لقطاع تكنولوجيا المعلومات. وتطوير حزمة من الأدوات التمويلية واليات احتضان المشروعات (حاضنات) لتمكين الشركات الناشئة والشباب الذي تم اكسابه المهارات الفنية من استخدام هذه المهارات في انشاء وتطوير مشروعات ناجحة تقوم بإنتاج سلع وخدمات قابلة للتصدير.

تشمل تلك المهارات التقنية الآتي: الأمن السيبراني علم البيانات، والذكاء الاصطناعي.

وتشمل المهارات العملية (Soft skills): التفكير النقدي وحل المشكلات وفنون التواصل.

سيكون الكيان بمثابة نقطة الوصل بين العديد من الهيئات والأجهزة المعنية بما في ذلك شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الدولية مثل Cisco وBM او Microsoft والجامعات والهيئات الحكومية التي تقدم التدريب التكنولوجي فضلاً عن المعاهد الدولية.

وتحقق هذه الإجراءات الاستثمار في رأس المال البشري عن طريق تطوير مهارات الشباب المصري في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مما سيساهم في زيادة العمالة الماهرة بالقطاع، الأمر الذي سينعكس على تحسين أداء القطاع مما يجعل مصر واحدة من الدول الرائدة في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المنطقة والمصدرة للعمالة الماهرة.