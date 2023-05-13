بالصور.. إزالة الحواجز الخرسانية بمحيط كنيسة موسى النبي بطور سيناء

أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طور سيناء، بقيادة مبروك الغمريني ، رئيس المدينة، اليوم السبت، الحواجز الخرسانية من محيط كنيسة موسى النبي وماري مرقس في العاصمة طور سيناء، بالتنسيق مع مديرية أمن جنوب سيناء؛ وذلك لتحقيق السيولة المرورية، بحضور ومتابعة قيادات مجلس المدينة، وعدد من القيادات الأمنية وإدارة مرور طور سيناء.

وقال مبروك الغمريني، رئيس مدينة طور سيناء، لـ"البوابة نيوز" إنه جرى رفع تلك الحواجز لإعادة الشوارع إلى طبيعتها مرة أخرى ، ولتحقيق السيولة المرورية بشوارع العاصمة، بتوجيهات اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء بشأن متابعة الأعمال بالمدينة، والحرص على مصلحة المواطنين والمصلحة العامة، ومتابعة استمرار فتح الشوارع المغلقة بالتنسيق مع الجهات المعنية ودفع معدات المجلس لرفع السواتر الرملية والنيو جرسي وتيسير حركة المرور أمام المواطنين، وعودة الحياة بالعاصمة لطبيعتها.

وأكد الغمريني ، أن الوحدة المحلية تسابق الزمن للانتهاء من أعمال رفع كفاءة وتطوير الشوارع، وظهور المدينة بالمظهر اللائق بها، مشيرا إلى أن توجيهات اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، تضمنت تكثيف الجهود من أجل ظهور مدن المحافظة وخاصة العاصمة بالشكل الحضاري والجمالي.

كان اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، قد قرر إطلاق اسم "شارع مصر" بدلا من شارع الكنيسة، وجرى العمل على رصف الشارع وتقسيمه لحارتين، عرض كل حارة 6 أمتار، وعمل مشاية على جانبي الطريق لخدمة المارة.

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