"راهبات الوردية" توقع اتفاقية اتفاقية تعاون مع جامعة البلمند

وقعت جامعة البلمند إتفاقية تعاون مع مستشفى راهبات الوردية في مقر الجامعة ببيروت وذلك بحضور المطران سيزار أسيان رئيس الطائفة اللاتينية في بيروت، الأرشمندريت جورج يعقوب مدبّر دير سيدة البلمند البطريركي، الرئيسة الإقليمية لراهبات الوردية الأخت مورين باسيل، نقيب أطباء لبنان في بيروت الدكتور يوسف بخاش، رئيس جامعة البلمند الدكتور الياس وراق، عميد كلية الطب في جامعة البلمند الدكتور سامي عازار، مديرة المستشفى الأخت نيقولا عقيقي، المدير الطبي بطرس مراد، وممثّل نقيب المستشفيات السيد ميشال شاهين.

بالإضافة إلى وفد من عمداء كليات جامعة البلمند والأطبّاء في كلية الطب، وعدد من الأطبّاء والممرّضين والعاملين في المستشفى.