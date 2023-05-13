برلماني: لدينا مقومات للسياحة ومناخ منضبط وتكلفة رخيصة للسائح

أكد الدكتور أيمن محسب عضو مجلس النواب ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطنى، أن مصر تمتلك آثارا فريدة وثروة سياحية فريدة من نوعها، إذ إن عمر آثار الدولة المصرية من عمر الأرض، مشيرًا إلى أنّ مصر هي الدولة التي حظت بالمناخ السياحي الأفضل في العالم تقريبا، مشددًا على أن الحوار الوطني سيشهد نظرة أمل حقيقية في قطاع السياحة، وليس مجرد أمل ووعود.

وأضاف "محسب"، خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، اليوم السبت، عبر القناة الأولى والفضائية المصرية: "آثارنا مش موجود زيها وشواطئ بطول مصر وعرضها وبحرين وتنوع في البيئة المائية، ولدينا غابات متحجرة عمرها ملايين السنوات مثل الغابات المتحجرة في القاهرة الجديدة".

وتابع عضو مجلس النواب: "لدينا مقومات ضخمة جدا ومناخ منضبط وتكلفة رخيصة للسائح، وبخاصة في ظل ارتفاع الدولار الذي يعتبر عنصرا جذبا سياحيا، حيث سيؤدي هذا الأمر إلى أن تكون الأسعار في متناول السائح بشكل مباشر".

وأوضح: "ما يدعو للسياحة في مصر موجود، والاستراتيجية التي ستتم والأفكار المطروحة في استغلال هذا الأمر تقدر بمئات الأفكار الجيدة المنضبطة على طاولة الحوار الوطني، وسيشاركنا في هذا الإطار كل رجال الأعمال ذوي الصلة بقطاع السياحة، وبخاصة أن السياحة عانت مؤخرا بشكل كبير جدا، ولكن هناك تطورات كبيرة مثلما حدث في سيناء وشبكة الطرق التي تنقل السياح إلى الأقصر وأسوان".

