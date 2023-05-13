الانتخابات الرئاسية التركية 2023.. أوروبا تراقب الحدث البارز في عن كثب.. والرئيس الجديد سيحدد مستقبل علاقاتها مع القارة العجوز

تعد الانتخابات الرئاسية التركية غدًا الأحد لحظة مهمة ليس فقط للبلد نفسه ولكن أيضًا لجيرانه الأوروبيين، وفي الوقت الذي يواجه فيه الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان أصعب اختبار انتخابي له منذ عقدين، يراقب أعضاء الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي لمعرفة ما إذا كان التغيير يأتي إلى بلد يؤثر عليهم في قضايا تتراوح من الأمن إلى الهجرة والطاقة.

وذكرت رويترز أن العلاقات بين أردوغان والاتحاد الأوروبي أصبحت متوترة للغاية في السنوات الأخيرة، حيث توترت الكتلة المكونة من 27 عضوًا من فكرة أن تصبح أنقرة عضوًا وأدان القمع ضد حقوق الإنسان واستقلال القضاء وحرية الإعلام.

وأعرب أعضاء بارزون في حلف شمال الأطلسي، الذي تنتمي إليه تركيا، عن قلقهم إزاء علاقات أردوغان الوثيقة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقلقهم من أن تركيا تستخدم للتحايل على العقوبات المفروضة على موسكو بسبب حربها في أوكرانيا.

وتعهد كمال كليتشدار أوغلو، منافس أردوغان، بمزيد من الحرية في الداخل وتقترب السياسات الخارجية من الغرب. مهما كانت النتيجة، سيستخدم جيران تركيا الأوروبيون الانتخابات وتداعياتها لتقييم علاقتهم مع أنقرة ومدى إمكانية إعادة ضبطها.

وفيما يلي بعض القضايا الرئيسية التي ستراقبها الدول الأوروبية، وفقًا لمسؤولين ودبلوماسيين ومحللين:

إجراء الانتخابات

حرص مسؤولو الاتحاد الأوروبي على عدم التعبير عن تفضيلهم لمرشح، لكنهم أوضحوا أنهم سيتطلعون إلى التزوير في الأصوات أو العنف أو أي تدخل آخر في الانتخابات.

وقال سيرجي لاجودينسكي، العضو الألماني في البرلمان الأوروبي الذي يشارك في رئاسة مجموعة من المشرعين الأتراك والاتحاد الأوروبي: "من المهم أن تكون العملية نفسها نظيفة وحرة".

وقال بيتر ستانو، المتحدث باسم الخدمة الدبلوماسية بالاتحاد الأوروبي، إن الكتلة تتوقع أن يكون التصويت "شفافًا وشاملًا" وبما يتماشى مع المعايير الديمقراطية التي التزمت بها تركيا.

وقال ديميتار بيتشيف، مؤلف كتاب عن تركيا في عهد أردوغان، إن السيناريو الأسوأ لكل من تركيا والاتحاد الأوروبي سيكون نتيجة خلافية مما يؤدي إلى قيام شاغل الوظيفة بشن حملة قمع ضد الاحتجاجات.

ويتوقع المحللون والدبلوماسيون أن ينهي كيليتشدار أوغلو الحظر المفروض على انضمام السويد إلى حلف الناتو، مما يدفع المجر إلى أن تحذو حذوها، وقد يسمح ذلك للسويد بالانضمام في الوقت المناسب إلى قمة الناتو في ليتوانيا في يوليو.

ويقول بعض المحللين والدبلوماسيين إن أردوغان ربما يرفع اعتراضاته بعد الانتخابات لكن آخرين غير مقتنعين.

العلاقات مع روسيا

على الرغم من أن أردوغان حاول تحقيق توازن بين موسكو والغرب، فإن علاقته السياسية مع بوتين وعلاقات تركيا الاقتصادية مع روسيا تشكل مصدر إحباط للاتحاد الأوروبي.

ومن المرجح أن يستمر ذلك إذا فاز أردوغان بولاية أخرى، وإذا انتصر كيليتشدار أوغلو، فمن المرجح أن يكون المسؤولون الأوروبيون راضين عن التحول التدريجي بعيدًا عن موسكو، مدركين أن تركيا في خضم أزمة تكلفة المعيشة وأن اقتصادها يعتمد على روسيا إلى حد كبير، وقال بيتشيف: "مع روسيا، سوف تسير الحكومة الجديدة بحذر شديد".

ومع ذلك، أظهر كيليجدار أوغلو هذا الأسبوع استعداده لانتقاد روسيا، واتهم موسكو علانية بالمسؤولية عن مواد مزيفة على وسائل التواصل الاجتماعي قبل الاقتراع يوم الأحد.

سيادة القانون وقبرص

إذا فاز كيليجدار أوغلو وائتلافه، فسيكون الاتحاد الأوروبي حريصًا على معرفة ما إذا كانوا سيفون بوعودهم بالإفراج عن منتقدي أردوغان من السجن، بما يتماشى مع أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وتحسين معايير سيادة القانون بشكل عام.

كما يمكن أيضًا إحياء الجهود لتوسيع الاتحاد الجمركي بين الاتحاد الأوروبي وتركيا ليشمل المزيد من السلع ومنح الأتراك السفر إلى الاتحاد الأوروبي بدون تأشيرة، لكن لن يكون أي منهما سهلًا، لأسباب مثل جزيرة قبرص المقسمة وحكومتها المعترف بها دوليًا.

وقال عضو البرلمان الأوروبي لاجودينسكي: "هذا بالطبع هو العائق الكبير في علاقاتنا"، ومع ذلك، لا يرى مسؤولو الاتحاد الأوروبي إشارات تذكر على أن كيليتشدار أوغلو سيغير الكثير في قبرص.

وقال مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته: "سيكون المغير الكبير للعبة العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا هو قبرص، لكن أجندة المرشحين هنا لا تبدو مختلفة جوهريًا".

ويقول مسؤولون ومحللون إن قبرص هي أحد العوامل العديدة التي تجعل إحياء مفاوضات عضوية الاتحاد الأوروبي أمرًا غير مرجح.

وصنف زعماء الاتحاد الأوروبي تركيا كمرشح للانضمام إلى الكتلة في عام 2004 لكن المحادثات توقفت منذ سنوات، وقال دبلوماسي أوروبي "هناك العديد من الطرق الأخرى لتقوية العلاقة وبناء الثقة.