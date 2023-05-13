تجديد حبس 6 متهمين بحيازة مخدرات بدار السلام

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، تجديد حبس 6 أشخاص ضبط بحوزتهم كميات كبيرة من مخدر الحشيش والهيروين والآيس، 15 يومًا علي ذمة التحقيقات.

وأمرت النيابة قبل وقت سابق بحبس المتهمين، وعرض المضبوطات علي المعمل الكيميائى، الطب الشرعي لقحصها، والتحفظ عليها.

ووجهت لهم تهم الإتجار في المخدرات وحيازة أسلحة بيضاء.

تعود الواقعة عندما قامت وحدة مباحث قسم شرطة دار السلام بمديرية أمن القاهرة بحملة بدائرة القسم إستهدفت ضبط متعاطى ومتجرى المواد المخدرة ، وأسفرت الجهود عن ضبط 3 عناصر إجرامية، لإثنين منهم معلومات جنائية، وبحوزتهم ( 15 لفافة من مخدر الهيروين ، مبلغ مالى ، هاتف محمول ، ميزان حساس ، سلاح أبيض) .

كما تم ضبط (عنصر إجرامى) وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش - 17 لفافة من مخدر الهيروين - سلاح أبيض)، وضبط (عنصرين إجراميين، لأحدهما معلومات جنائية) وبحوزتهما ( 10 أكياس من مخدر الآيس ، مبلغ مالى ، هاتف محمول) وذلك حال تواجدهم بدائرة القسم .

وبمواجهتهم بالمضبوطات إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.