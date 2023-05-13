غدا انطلاق البرنامج التدريبي القيادي بالغربية

تنطلق غدآ الأحد فاعليات البرنامج التدريبى القيادى والذى ينظمه مجلس الشباب المصرى بمحافظة الغربية عضو التحالف الوطني التنموي للعمل الأهلي بقيادة الدكتور محمد شلبي منسق عام الدلتا للمجلس بالغربية والدكتور أحمد شادى النمر منسق عام المجلس بالغربية وذلك لتأهيل وتمكين المتدربين لاكتساب المهارات القياديه والأدوات العلميه والطرق المستخدمة فى إدارة الآخرين واكتشاف قدراتهم من أجل الحصول على الهدف وذلك بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالغربية (إدارة التعليم المدنى والبرلمان) برئاسة يسرى الديب وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية و تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والأستاذ الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية.



وأوضح شلبى ان الدفعة الأولى تبدأ اعتبارا من الأحد " 2023/5/14 حتى الخميس 2023/5/18 " والتى ستنعقد بقاعة المؤتمرات بمديرية الشباب والرياضة بالغربية من الساعه العاشره صباحا.

فى ذات السياق ينعقد البرنامج التدريبى على عدة محاور تدريبيه وتأهيليه

اليوم الأول "القيادة والإدارة وأهمية تأهيل وإعداد الصف الثاني لتولى القيادة " ويحاضر بها الأستاذ الدكتور حمدى شعبان نائب رئيس جامعة طنطا الأسبق .



وفى اليوم الثانى " الإعلام ودوره فى تطوير المؤسسات" ويحاضر بها النائب محمد فايد عضو مجلس النواب و سمير مهنا وكيل أول الوزارة مدير مكتب اعلام وسط وغرب الدلتا الأسبق.



وفى اليوم الثالث "الاستراتيجية الوطنية لتطوير وجودة الخدمات الحكومية " ويحاضر بها الدكتور محمود عيسي رئيس حى ثانى طنطا.



وفى اليوم الرابع" العلاقه بين الأمن القومى والمؤسسات" ويحاضر بها النائب اللواء احمد يحيى الجحش.



وفى اليوم الخامس " الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ويحاضر بها الدكتور محمد ممدوح عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان ورئيس مجلس الأمناء لمجلس الشباب المصري.



وفى ختام البرنامج يحصل المتدرب على شهادة معتمدة خلال حفل تكريم بنادى سبورتنج كاسل بطنطا .