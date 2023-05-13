انطلاق ماراثون الشهادة الإعدادية بالدقهلية داخل 583 لجنة

انطلقت أولى أيام امتحانات إتمام الشهادة الإعدادية في محافظة الدقهلية، اليوم السبت والتي من المقرر استمرارها حتى 18 مايو الجاري حيث يؤدى الطلاب اليوم الامتحان فى مادة اللغة العربية .

و يشهد محيط اللجان الامتحانية البالغ عددها 583 لجنة بمدارس المحافظة، فى 17 إدارة تعليمية، حالة من الهدوء .

كما تم عقد غرف عمليات فرعية للتواصل مع غرفة العمليات المركزية بمديرية التربية والتعليم، وبلغ عدد المتقدمين للامتحانات بالشهادة الاعدادية هذا العام 125 ألف و509 طالبا وطالبة على مستوى مدارس التعليم الاساسي والمهنى بالدقهلية.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، إن تم التنسيق الكامل مع الأجهزة التنفيذية والخدمية لانعقاد الامتحانات وفق إجراءات احترازية ووقائية وأمنية، حرصا توفير الجو الملائم للطلاب داخل اللجان لأداء الامتحانات علي أكمل وجه، والتصدي بكل حسم لأي محاولات الغش، ومنع استخدام المحمول داخل اللجان سواء للطلاب أو الملاحظين داخل اللجان حرصا على تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.