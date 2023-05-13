انطلاق اجتماع وزراء صحة دول مجموعة السبع في مدينة "ناجاساكي" اليابانية

السبت 13/مايو/2023 - 09:04 ص

بدأ وزراء صحة دول مجموعة السبع اجتماعهم اليوم السبت في مدينة "ناجاساكي" بجنوب غرب اليابان لبحث موضوعات من بينها تعزيز الأنظمة الصحية للاستجابة للطوارئ المستقبلية في أعقاب جائحة كوفيد-19.

وقال وزير الصحة الياباني كاتسونوبو كاتو الذي يترأس المحادثات التي تستمر على مدار يومين - في كلمته الافتتاحية التي أوردتها هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) - "إنه بعد مرور أكثر من 3 أعوام، بدأت جائحة كوفيد-19 تنحسر عالميا".

ولفت كاتو إلى أن المجتمع الدولي شهد، خلال فترة الجائحة، تعاونا سريعا في مختلف أنحاء الدول والمناطق في مجالات تتضمن دعم الأنظمة الطبية وتطوير الأدوية، مؤكدا أن بناء أنظمة صحية قوية خلال الأوقات العادية يفضي إلى الاستجابة في الطوارئ.

وأوضح وزير الصحة الياباني أنه بهدف تحقيق مستقبل أكثر صحة، سيناقش وزراء مجموعة السبع ويقدمون التوجيهات والإجراءات نحو تعزيز الوقاية من الطوارئ الصحية العامة والاستعداد والاستجابة لها.

ويتضمن جدول أعمال جلسة اليوم /السبت/ جهود زيادة إتاحة اللقاحات عالميا وتعزيز التغطية الصحية الشاملة في أنحاء العالم.