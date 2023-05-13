مقتل سيدة عن طريق الخطأ على يد نجلها في البحيرة

لقيت ربة منزل مصرعها متأثرة بإصابتها بجرح طعني، منذ قليل، إثر قيام نجلها بطعنها عن طريق الخطأ أثناء محاولتها فض مشاجرة مع زوج ابنتها بقرية سنهور التابعة لمركز دمنهور بمحافظة البحيرة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بلاغا يفيد بوقوع مشاجرة بقرية سنهور التابعة لمركز دمنهور وعلى الفور انتقل ضباط المباحث لمكان البلاغ وبالفحص تبين إصابة سيدة تُدعى "وجيدة.إ.ا.ص"، بجرح طعني وتم نقلها لمستشفى دمنهور التعليمي لتلقي العلاج اللازم وتوفيت متأثرة باصابتها.

وكشفت التحريات الأولية أن هناك خلافات عائلية سبب وقوع الحادث، حيث أن المتهم "محمد.م.ا"، يعاني من أزمة مالية، حيث غادر منزله في وسط قرية سنهور متوجهًا إلى منزل زوج شقيقته لطلب أموال منه نتيجة مروره بضائقة مالية.

وأوضحت التحريات أن الأم المجني عليها خرجت من منزلها وراء ابنها خوفا من وقوع مشكلة بين نجلها وزوج ابنتها وفور وصولها وجدت وقوع مشاجرة بين نجلها، و"نبيل.م.ع"، زوج ابنتها، حيث أصيب بجروح قطعية بيده وأثناء محاولتها فض المشاجرة تلقت طعنة في بطنها بطريق الخطأ من نجلها.

وتمكن ضباط المباحث من ضبط المتهم وجاري تحرير المحضر اللازم بالواقعة تمهيدًا لعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.