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السبت 13 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

هيكل عظمي يقود الأمن العام لحل لغز جريمة قتل طفل منذ 8 سنوات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع الأمن العام بوزارة الداخلية اليوم من كشف ملابسات واقعة العثور على جثة لطفل بدمياط وتحديد وضبط مرتكب الواقعة.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة فارسكور بمديرية أمن دمياط من (مقاول، مقيم بدائرة المركز) بعثوره على هيكل عظمي آدمي داخل ملابس حال قيامه بأعمال التشطيبات بمنزل تحت الإنشاء ملك أحد الأشخاص كائن بدائرة المركز، ولعلمه بتغيب (طفل، سن 6) فى غضون عام 2015 فقام بإستدعاء كلًا من (والدة المتغيب وشقيقها) واللذان تعرفا على الملابس المعثور عليها وقررا أنها خاصة بالمتغيب.
من خلال جمع المعلومات وتكثيف التحريات أسفرت جهود فريق البحث المشكل بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن دمياط عن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (مقيم بدائرة المركز بجوار منزل المجنى عليه، له معلومات جنائية).
بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وقرر بقيامه بتاريخ الواقعة باستدراج المجنى عليه والتعدي عليه بمكان العثور ولدى استغاثة المجني عليه قام بكتم أنفاسه وطعنه بسلاح أبيض "سكين" فأودى بحياته، ثم قام بوضع الرمال عليه ولاذ بالهرب وتخلص من السلاح المستخدم بإلقائه بإحدى المصارف المائية المجاورة لمكان العثور.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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