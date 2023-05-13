شهد أمس الجمعة، المتحف المصري بالتحرير، انطلاق فعاليات النسخة الأولى من أسبوع الموضة المصري، تحت شعار "الماضي والحاضر والمستقبل"، والمقام بالتنسيق والشراكة مع وزارة التخطيط والزراعة، والبنك الإفريقى لتنمية الصادرات، والسفارة الأمريكية فى مصر، وغرفة التجارة والصناعة الفرنسية بمصر، وعدد من رموز صناعة الأزياء المحلية والدولية.



وشهد الاحتفال حضور عدد من سفراء الدول الأجنبية في القاهرة، والوزراء ورجال الأعمال المصريين والأجانب، وممثلى أكثر من 12 دولة بالإضافة إلى عدد من المدونين والمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي الدوليين والعرب المتخصصين فى الأزياء، ومجموعة من المحاضرين والدارسين المهتمين بعالم الأزياء والموضة.

ومن جانبه أكد عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، على أن الهيئة تحرص على رعاية مثل تلك الأحداث والفعاليات التي تلقي الضوء على المنتج السياحي المصري الذي يمزج بين الحضارة العريقة والحداثة، لافتا إلى الخطوات التي تقوم بها الوزارة نحو الترويج لسياحة عروض الأزياء، وخاصة في ظل ما تشهده مصر من رواجا في سياحة عروض الأزياء وربطها بالحضارة المصرية القديمة، مشيرا الى أن هذا الحدث يعد فرصة لإتاحة الأزياء والموضة المستوحاة من الثقافة المصرية وتراثها الغني وحضارتها العريقة من خلال ما تحظى به مصر من أبناء مبدعين وحرفيين.



وأضاف أنه تم اختيار إقامة هذا الحدث بالمتحف المصري بالتحرير حيث يعد رمزا للحضارة المصرية وشاهدا على عظمتها وعراقتها، وكأحد ملامح الاستراتيجية الإعلامية للوزارة للترويج للمقصد السياحي المصري والعمل المستمر والتحرك الدائم فى كافة المقاصد السياحية الهامة والواعدة ولاسيما المتاحف والمناطق الأثرية.



وأشارت الأستاذة إيمان عبدالرحمن مدير عام الإدارة العامة للتوعية السياحية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، إلى أن فعاليات اليوم تضمنت عرض أزياء لأبرز وأفضل المصممين المصريين تحت إشراف المصممة الأمريكية جولى ماتوس، كما سيتم بث الحدث على المنصات الرقمية لأحد الشركات المتخصصة لنقل أحداث فعاليات أسبوع الموضة المصري إلى جميع المنصات الإلكترونية على شبكة الإنترنت لتصل لأكثر من 400 منصة إعلامية على مستوى العالم، مؤكدة على الدور المؤثر والهام لتلك المنصات الرقمية التي تتمتع بنسبة مشاهدة عالية في الدعاية والترويج للمقصد السياحي المصري ومنتجاته السياحية المتنوعة وما يزخر به من مقومات سياحية وأثرية.



وأضافت أنه من المقرر أن يستكمل أسبوع الموضة فعالياته خلال الأيام التالية في المتحف الزراعى، و The Runway Shop وفى مول العرب ، على أن تتضمن إقامة مجموعة متنوعة من العروض ومعارض الأزياء والاكسسوارات والمجوهرات لعدد من المصممين المصريين، ومعارض خاصة بمدارس الأزياء المحلية والدولي ، و معارض لمصممين من هيئة الأزياء السعودية واسبوع الموضة فى لاجوس واسبوع الموضة فى الأردن و مصممين من المغرب وتونس، كما يتضمن أسبوع الموضة عقد عددًا من الجلسات النقاشية لقادة صناعة الأزياء المحليين و الإقليميين والدوليين فى مجالات التصميم والتعليم والحرف اليدوية والإنتاج والاستدامة.

