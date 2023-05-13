«رهبة» و«مطرح مطروح» و«الصف الأخير»| انطلاق موسم الصيف السينمائى.. والاستعداد لـ«الأضحى»

قررت بعض شركات الإنتاج السينمائى طرح أعمالها الفنية بدور العرض خلال شهر مايو الجارى وذلك تمهيدا لعرض أفلام موسم عيد الأضحى المقبل والمقرر أن ينافس فيه مجموعة من كبار النجوم مثل كريم عبدالعزيز وأحمد عز ومحمد هنيدى ومنى زكى.



وبهذا يعتبر عرض هذه الأفلام فى مايو الجارى هو إشارة لبداية موسم الصيف السينمائى، وتيمة هذه الأفلام المقرر عرضها أنها ذات ميزانية منخفضة ويأتى فى مقدمة هذه الأفلام.



فيلم "الصف الأخير"، ويدور فى إطار كوميدى حول شاب قليل الخبرة بالحياة وينظر لكل ما حوله من زاوية واحدة يخوض رحلة يوم واحد تقلب كل المفاهيم لديه.

وبطولة بيومى فؤاد وتيام قمر وأمجد عابد وياسر الطوبجى ومحمد عبدالعظيم وقصة وسيناريو وحوار شريف محسن ومى زيادة وحوار علاء حسن وإخراج شريف محسن ومن المقرر طرحه يوم ١٧ مايو الجارى.



وفيلم "شوجر دادى" وتدور أحداثه فى إطار كوميدى حول رجل يمر بأزمة منتصف العمر، وتقوده مراهقته المتأخرة إلى إقامة علاقة سرية مع راقصة، لتنقلب حياته وحياة أسرته رأسًا على عقب.

والعمل بطولة ليلى علوى وبيومى فؤاد وتامر هجرس وحمدى الميرغنى ومحمد محمود ومصطفى غريب ومى الغيطى وفرح الزاهد والراقصة جوهرة وتأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم.



وأيضا فيلم "١٩ ب" وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى حول حارس عقار يعيش حياة روتينية فى فيلا قديمة منذ ستينيات القرن الماضي، لتصبح الفيلا عالمه الخاص، ولكن يكسر استقراره شاب يريد اقتحام مساحته الخاصة، ليجد حارس العقار المُسن نفسه فى مواجهة لم يتوقعها يعيد فيها اكتشاف ذاته من جديد.

والعمل بطولة سيد رجب وناهد السباعى أحمد خالد صالح، فدوى عابد، مجدى عطوان ومن تأليف وإخراج أحمد عبدالله السيد وشهد مهرجان القاهرة فى دورته الأخيرة العرض الأول للفيلم والذى مثل مصر فى المسابقة الرسمية.



وأيضا فيلم "مطرح مطروح" وتدور أحداثه فى فترة الأربعينيات حيث تتسبب الصدفة فى تعرض موظف مصرى وعائلته للخطر أثناء نشوب حرب ما، وسرعان ما يحدث صراع بين الأسرة وقوات الجنود الأجنبية.

والفيلم بطولة محمود حميدة وكريم عفيفى وليلى أحمد زاهر وشيماء سيف وسامى مغاورى وكريم أبوزيد ونجم الأكشن العالمى سكوت آدكنز الذي يشارك كضيف شرف والفيلم تأليف محمد عز وإخراج وائل إحسان.



أما فيلم "رهبة" فتدور أحداثه حول سيد الذى يعيش فى أحد الأحياء الشعبية فى إمبابة ويفرض قبضته وسيطرته على المنطقة مستغلًا ذكائه وشجاعته، ولكن حينما يتعرض إلى حادث أليم سرعان ما تتغير أحواله تمامًا.

والعمل بطولة أحمد الفيشاوى وثراء جبيل ومحمد لطفى ونسرين أمين ومحمود البزاوى وسماء إبراهيم وياسر الطوبجى وإسماعيل فرغلى وتأليف محمد علام وإخراج رضا عبدالرازق وقد تم مؤخرًا طرح أغنية دعائية للفيلم استعدادًا لعرضه ٢٤ مايو الجارى ويغنيها أحمد الفيشاوي بالتعاون مع المطرب مسلم وتحمل اسم "إمبابة أجمل من باريس".

