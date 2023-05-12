استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين في غارة إسرائيلية

أكدت قناة «القاهرة الإخبارية»، استشهاد 3 فلسطينيين على الأقل، وإصابة أكثر من عشرة آخرين، جراء غارة إسرائيلية، استهدفت شقة سكنية في حي النصر غرب مدينة غزة اليوم الجمعة، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

ونقلت الوكالة، عن مصادر محلية، إنه تم انتشال جثماني شهيدين، من الشقة التي استهدفها طيران الاحتلال في النصر، فيما أكدت مصادر طبية بمستشفى "الأندونيسي" شمال قطاع غزة، وصول مصاب، بعد استهداف أرض زراعية في بلدة بيت لاهيا شمال القطاع.

بهذا يرتفع عدد الشهداء منذ بداية القصف الإسرائيلي، فجر الثلاثاء الماضي، إلى 33 شهيدًا.