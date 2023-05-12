وكيل التعليم بالفيوم تتابع استعدادات بدء امتحانات الشهادة الإعدادية

تابعت الدكتورة أمانى قرني، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، الإجراءات والإستعدادات اللازمة، لبدء إمتحانات الشهادة الإعدادية بالمحافظة، مشددة على ضرورة التعاون وتضافر كافة جهود جميع المشاركين في أعمال الامتحانات، وذلك تحت رعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم.

بلغ عدد طلاب الشهادة الإعدادية 64215 طالب، وعدد اللجان 259 لجنة على مستوى المحافظة، بالإضافة إلى لجنة المدرسة الإعدادية المهنية، ومقرها مدرسة السلام الإعدادية المهنية، وعدد الطلاب بها 72 طالب.

وفي سياق متصل ، تفقد مديرو عموم ووكلاء الإدارات التعليمية اللجان الإمتحانية على مستوى المحافظة، للتأكد من جاهزية اللجان لاستقبال طلاب الصف الثالث الإعدادي غدا السبت 13 مايو 2023 أول أيام الامتحانات.

وشدددت وكيل الوزارة على مديرى عموم الإدارات بضرورة الاطمئنان على توافر وسائل التأمين والأمن اللازمة ، واتخاذ الإجراءات اللازمة لسلامة نقل الأسئلة إلى مراكز التوزيع بالإدارات التعليمية على مستوى المحافظة.

كما شددت “قرني” على ما يلي: أعمال الامتحانات تعد امن قومي تستوجب على الجميع التكاتف لإنجاحها مع مراعاة الظروف النفسية للطلاب وأسرهم، والتأكيد على رؤساء اللجان بتوفير أقصى درجات الانضباط داخل اللجان وعدم السماح باستخدام التليفون. المحمول داخل اللجان، الالتزام بكافة القواعد والضوابط المنظمة للعملية الامتحانية والتعامل الهادئ مع الطلاب داخل اللجان ومع أولياء الأمور خارج اللجان، وتنفيذ التعليمات المستديمة الخاصة بالأمن بشأن الخطة العامة لتأمين الامتحانات، التصدى بحزم لمحاولات الغش والتجاوز.



وأكدت ضرورة التواصل المباشر والفورى مع مديري الإدارات التعليمية وغرف العمليات الفرعية والرئيسية لضمان مواجهة أية مشكلات تواجه العملية الامتحانية من شأنها التأثير سلباً على سير العملية الإمتحانية، وذلك من أجل تحقيق أعلى معدلات الأمان والحماية والسلامة للطلاب والعاملين وحلها على الفور لضمان حسن سير العمل وإنضباط اللجان، والتأكيد على إعلان جدول الامتحانات ودليل اللجان للطلاب وأولياء الأمور فى مكان ظاهر ، والتنسيق الكامل مع الجهات الأمنية المختلفة سواء بالمديرية أو الإدارة كل فيما يخصه لتأمين مقرات لجان الامتحانات المختلفة ومراكز توزيع الأسئلة والكنترول.



كما تم التنبية بعدم التدخين، وعدم إصطحاب الملاحظين والطلاب للتليفون المحمول، وذلك وفقا للقرار الوزارى رقم 34 لسنة 2018م، والإلتزام بالحفاظ على سرية الإمتحانات، وكافة العمليات المتعلقة بأعمال الامتحانات، تنفيذ نشرات الموانع والتأكيد على الالتزام بها على جميع أعضاء اللجان المشاركين فى أعمال الامتحانات بالمدارس، وذلك منعًا من الوقوع تحت المساءلة القانونية.

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