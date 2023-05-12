إعصار استوائي يهدد أكبر مخيم للاجئين في العالم

تشتد قوة إعصار استوائي في خليج البنغال وهو في طريقه لضرب غرب ميانمار، ومدينة كوكس بازار في بنجلاديش، حيث يعيش حوالي مليون شخص فيما يعتبر أكبر مخيم للاجئين في العالم.

و"موكا" هو أول إعصار يتشكل في الخليج هذا العام، ومن المتوقع أن تزداد قوته قبل أن يصل إلى اليابسة، الأحد، على الأرجح في ولاية راخين غربي ميانمار، قرب الحدود مع بنجلاديش.

واستعدت السلطات في ميانمار وبنجلاديش لإجلاء مئات الآلاف من الأشخاص، الجمعة، فيما صدرت توصيات للسكان بالابتعاد عن المناطق الساحلية حيث تحرك الإعصار الشديد في خليج البنغال.

لكن هناك مخاوف بشأن مئات الآلاف من لاجئي الروهينجا الذين فروا من العنف في ميانمار عام 2017، حيث يعيش قسم كبير منهم في ملاجئ من الخيزران والقماش على منحدرات جبلية معرضة لرياح قوية وانهيارات أرضية محتملة.

وقالت إدارة الأرصاد الجوية الهندية، إنه من المتوقع أن يصل الإعصار الأحد بسرعة رياح تبلغ 160 كيلومترا في الساعة وتصل سرعة الرياح إلى 175 كيلومترا في الساعة بين كياوكبيو في ميانمار وكوكس بازار في بنجلاديش.