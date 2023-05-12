حار وشبورة مائية.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدا السبت، حيث يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد وجنوب سيناء و دافئ على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب الصعيد وطقس مائل للبرودة ليلا على شمال البلاد حتى وشمال الصعيد ومعتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ويشهد السبت شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من والى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وهناك نشاط رياح على مناطق من والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، السبت، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 29 للعظمى والصغرى 17 درجة، وعلى السواحل الشمالية 23 والصغرى 16، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 32 للعظمى والصغرى 21، وعلى شمال الصعيد 30 والصغرى 17، وعلى جنوب الصعيد 36 للعظمى والصغرى 21 درجة.