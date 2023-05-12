ads
الجمعة 12 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

ورشة عمل تدريبية على "الحقن الآمن" بالمنشآت الصحية في الدقهلية.. صور

جانب من التدريب
جانب من التدريب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

نظمت التدارة العامة لمكافحة الفيروسات الكبدية بالتنسيق مع إدارة مكافحة الفيروسات، ورشة عمل تدريبية على الحقن الامن بالمنشات الصحية بالدقهلية وذلك بمقر إدارة التدريب بناءا على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة برفع كفاءة الكوادر الطبية.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور شريف مكين وكيل الوزارة والدكتورة عبير عبدالغني وكيل المديرية للشئون الوقائية والدكتورة لمياء سلامة مدير عام الوقائي وبالتعاون مع الدكتور محمد زين مدير ادارة التدريب.

فيما استمرت الورشة على مدار أسبوع كامل بواقع  ٣ دورات متتالية للعاملين بفرق الفيروسات الكبدية بالمستشفيات والادارات الصحية. 

تناول التدريب انواع الفيروسات الكبدية وطرق انتقالها والوقاية منها وبروتوكول تطعيم العاملين بالمنشآت الصحية وبروتوكول الوخز والوقاية من التعرض المهني وكذلك الفصل الجيد للنفايات والحقن الامن بالمنشآت الصحية.

وفى ختام التدريب أشاد المشاركون بالتنظيم الجيد والبرنامج التدريبي المتميز الذى قام بتنفيذه نخبة متميزة من أطباء صحة الدقهلية وفى مقدمتهم الدكتورة ريهام الهراس مدير ادارة مكافحة الفيروسات الكبدية والدكتور هاني حمدي مدير ادارة مكافحة العدوى علاوة على الدكتورة حسناء امين  من ادارة مكافحة الفيروسات الكبدية.

IMG-20230512-WA0064
IMG-20230512-WA0064
IMG-20230512-WA0072
IMG-20230512-WA0072
IMG-20230512-WA0071
IMG-20230512-WA0071
IMG-20230512-WA0070
IMG-20230512-WA0070
IMG-20230512-WA0073
IMG-20230512-WA0073
IMG-20230512-WA0076
IMG-20230512-WA0076
IMG-20230512-WA0074
IMG-20230512-WA0074
IMG-20230512-WA0065
IMG-20230512-WA0065
IMG-20230512-WA0063
IMG-20230512-WA0063
IMG-20230512-WA0069
IMG-20230512-WA0069
IMG-20230512-WA0068
IMG-20230512-WA0068
IMG-20230512-WA0067
IMG-20230512-WA0067
IMG-20230512-WA0066
IMG-20230512-WA0066
IMG-20230512-WA0075
IMG-20230512-WA0075
اداره مكافحه الفيروسات الدقهلية الفيروسات الكبدية صحة الدقهلية مكافحة العدوى