ورشة عمل تدريبية على "الحقن الآمن" بالمنشآت الصحية في الدقهلية.. صور

نظمت التدارة العامة لمكافحة الفيروسات الكبدية بالتنسيق مع إدارة مكافحة الفيروسات، ورشة عمل تدريبية على الحقن الامن بالمنشات الصحية بالدقهلية وذلك بمقر إدارة التدريب بناءا على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة برفع كفاءة الكوادر الطبية.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور شريف مكين وكيل الوزارة والدكتورة عبير عبدالغني وكيل المديرية للشئون الوقائية والدكتورة لمياء سلامة مدير عام الوقائي وبالتعاون مع الدكتور محمد زين مدير ادارة التدريب.

فيما استمرت الورشة على مدار أسبوع كامل بواقع ٣ دورات متتالية للعاملين بفرق الفيروسات الكبدية بالمستشفيات والادارات الصحية.

تناول التدريب انواع الفيروسات الكبدية وطرق انتقالها والوقاية منها وبروتوكول تطعيم العاملين بالمنشآت الصحية وبروتوكول الوخز والوقاية من التعرض المهني وكذلك الفصل الجيد للنفايات والحقن الامن بالمنشآت الصحية.

وفى ختام التدريب أشاد المشاركون بالتنظيم الجيد والبرنامج التدريبي المتميز الذى قام بتنفيذه نخبة متميزة من أطباء صحة الدقهلية وفى مقدمتهم الدكتورة ريهام الهراس مدير ادارة مكافحة الفيروسات الكبدية والدكتور هاني حمدي مدير ادارة مكافحة العدوى علاوة على الدكتورة حسناء امين من ادارة مكافحة الفيروسات الكبدية.

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