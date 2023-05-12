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الجمعة 12 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

كاستيلو: دوافع الأهلي كبيرة لحصد الثنائية الإفريقية

عمر خالد كاستيلو
عمر خالد كاستيلو
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قال عمر خالد كاستيلو، لاعب الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي، إن الفريق لديه دوافع كبيرة في حصد الثنائية الأفريقية خلال الموسم الجاري، حيث يطمح للفوز ببطولة كأس الكؤوس بعدما توج بلقب كأس السوبر الإفريقي.

وأوضح أن البطولة ما زالت في بدايتها، ومن الطبيعي أن يحقق الفريق انتصارات كبيرة، لكن هذا لا يقلل من صعوبة المنافسة التي سوف تظهر بصورة واضحة خلال الأدوار الثانية من البطولة.

وأشار إلى أن الجهاز الفني يقوم بعملية تدوير اللاعبين؛ من أجل تجهيزهم للأدوار القادمة في البطولة، والتي تحتاج إلى جهود الجميع، خاصة مع ضغط المباريات.

وشدد كاستيلو على أن الفريق حصل على دفعة معنوية كبيرة بعد فوزه بكأس السوبر على حساب الزمالك، وزادت تطلعاته للحصول على لقب كأس الكؤوس ليكون دفعة جديدة قبل المشاركة في كأس العالم للأندية سوبر جلوب.

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