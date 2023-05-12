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الجمعة 12 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

مدير «معهد ناصر»: الانتهاء من تطوير قاعة المؤتمرات بسعة 311 مقعدا

قاعة المؤتمرات -
قاعة المؤتمرات - معهد ومستشفى ناصر للبحوث
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أعلن الدكتور محمود سعيد، مدير معهد ومستشفى ناصر للابحاث والعلاج، عن استلام مشروع تطوير قاعة المؤتمرات بالمستشفى بشكل كامل.

وأوضح مدير المستشفى، أنه تم استلام  قاعة اجتماعات كبرى بسعة 250  مقعد، بالاضافة إلى قاعتي اجتماعات ومحاضرات صغرى بسعة 66 مقعد وغرفة لكبار الزوار وغرفة اجتماعات صغرى ومدخل خاص بكبار الزوار.

وأكد الدكتور محمود سعيد، أن المشروع يحتوي على كافة الأنظمة المواكبة للتحول الرقمي من شاشات وأنظمة مكافحة الحريق وانذار واطفاء وتكيف مركزي ، كما تم مراعاة جميع الاشتراطات الخاصة بالمنشآت وفقًا للأكواد العالمية.

وكان الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، قد عرض الموقف التنفيذي لتطوير معهد ناصر ليصبح مدينة طبية متكاملة، وإنشاء مجمع معامل مركزية جديد وفقًا لأعلى المعايير العالمية وذلك خلال اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وأوضح وزير الصحة، أن تطوير معهد ناصر هو مشروع قومي سينقل التعليم الطبي والبحث العلمي في مجال الصحة، نقلة كبيرة باعتباره مشروعًا شاملاً يستهدف تقديم خدمات طبية مميزة وتدريب وتعليم الأطباء فضلا عن الاهتمام بالبحث العلمي.

وأضاف أن معهد ناصر له تاريخ كبيرحيث يقع في مكان مميز جدًا على مساحة 34 فدانًا على النيل، وستتم زيادة عدد الأسرة من 600 سرير إلى 1300 سرير، وسيضم 100 عيادة و50 غرفة عمليات، بتخصيص قدره 10 مليارات جنيه بخلاف التجهيزات الطبية والفنية.

وأشار الوزير إلى أن تكليفات القيادة السياسية بتعميم نموذج معهد ناصر في أماكن أخرى باعتباره عموداً ترتكز عليه المنظومة الصحية

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الدكتور محمود سعيد معهد ومستشفى ناصر للابحاث والعلاج تطوير قاعة المؤتمرات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان