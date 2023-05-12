السياحة العالمية: 235 مليون سائح سافروا في الربع الأول من 2023

أصدرت منظمة السياحة العالمية، التابعة للأمم المتحدة، تقريرا حول إحصائيات الربع الأول من العام الحالي 2023، أوضحت خلاله أن السياحة الدولية في طريقها للعودة إلى مستويات ما قبل الجائحة، مع ضعف عدد الأشخاص الذين سافروا خلال الربع الأول من عام 2023 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022.

وأظهر مقياس السياحة العالمي الثاني لمنظمة السياحة العالمية أن الانتعاش السريع للقطاع قد استمر حتى عام 2023، فبشكل عام، وصل السائحون الدوليون إلى 80٪ من مستويات ما قبل الجائحة في الربع الأول من عام 2023، حيث سافر ما يقدر بنحو 235 مليون سائح دولي في الأشهر الثلاثة الأولى، أي أكثر من ضعف نفس الفترة من عام 2022.

كما تُظهر البيانات المنقحة لعام 2022 أن أكثر من 960 مليون سائح سافروا دوليًا العام الماضي، مما يعني استرداد ثلثي (66٪) أرقام ما قبل الجائحة، وقد شهدت منطقة الشرق الأوسط أقوى أداء باعتبارها المنطقة الوحيدة التي تجاوزت الوافدين لعام 2019 (+ 15٪) والأولى التي استعادت أرقام ما قبل الوباء في ربع كامل.

ووصلت أوروبا إلى 90٪ من مستويات ما قبل الجائحة، مدفوعة بالطلب القوي داخل المنطقة، فيما بلغت إفريقيا 88٪ والأمريكتين نحو 85٪ من مستويات 2019، وسرّعت آسيا والمحيط الهادئ من تعافيها بنسبة 54٪ من مستويات ما قبل الوباء، لكن هذا الاتجاه التصاعدي من المقرر أن يتسارع الآن بعد أن أعيد فتح معظم الوجهات، ولا سيما الصين.

وتحلل بيانات منظمة السياحة العالمية أيضًا التعافي حسب المنطقة الفرعية والوجهة: استعاد جنوب البحر الأبيض المتوسط ​​وأوروبا وشمال إفريقيا أيضًا مستويات ما قبل الجائحة في الربع الأول من عام 2023، في حين اقتربت أوروبا الغربية وشمال أوروبا وأمريكا الوسطى ومنطقة البحر الكاريبي من الوصول إلى تلك المستويات.

ويقول الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، زوراب بولوليكاشفيلي: "لقد أظهرت بداية العام مرة أخرى قدرة السياحة الفريدة على استعادة عافيتها. وفي العديد من الأماكن، نقترب من مستويات الوافدين أو حتى أعلى منها، ومع ذلك، يجب أن نظل متيقظين للتحديات بدءًا من انعدام الأمن الجيوسياسي ونقص الموظفين والتأثير المحتمل لأزمة تكلفة المعيشة على السياحة، ويجب أن نضمن أن تؤدي عودة السياحة إلى مسؤولياتها كحل لحالة الطوارئ المناخية وكمحرك للتنمية الشاملة".

ونمت عائدات السياحة الدولية مرة أخرى لتصل إلى علامة تريليون دولار أمريكي في عام 2022، بنسبة 50 ٪ بالقيمة الحقيقية مقارنة بعام 2021، مدفوعة بالانتعاش المهم في السفر الدولي. بلغ إنفاق الزوار الدوليين 64٪ من مستويات ما قبل الجائحة (-36٪ مقارنة بعام 2019، بالقيمة الحقيقية). وبحسب المناطق، تمتعت أوروبا بأفضل النتائج في عام 2022 مع ما يقرب من 550 مليار دولار من عائدات السياحة (520 مليار يورو)، أو 87٪ من مستويات ما قبل الجائحة. استعادت إفريقيا 75٪ من عائداتها في فترة ما قبل الجائحة، والشرق الأوسط 70٪ والأمريكتين 68٪. بسبب إغلاق الحدود لفترات طويلة، كسبت الوجهات الآسيوية حوالي 28٪.