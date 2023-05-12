اليابان تأمل في معالجة قضايا الغذاء العالمي خلال قمة السبع في هيروشيما

الجمعة 12/مايو/2023 - 10:14 ص

تأمل اليابان في معالجة قضايا الغذاء العالمي خلال قمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى القادمة التي تستضيفها مدينة "هيروشيما" غربي اليابان وتنطلق في 19 مايو الجاري.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم الجمعة أن مجموعة السبع تخطط لإصدار وثيقة ختامية تتضمن التزام أعضائها تجاه تحسين أمن الغذاء، مشيرة إلى أنه بالإضافة إلى الدول السبع ستشارك 8 دول آخرى في المحادثات بشأن الأمن الغذائي.

وترغب الحكومة اليابانية في أن تكون هذه القضية أولوية بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، حيث إن الصراع هدد أمن الغذاء العالمي، وستدعو الوثيقة إلى المساعدة في استعادة القطاع الزراعي في أوكرانيا.

ومن المرجح أن تشدد الوثيقة على الحاجة إلى تنويع مصادر سلاسل إمدادات الغذاء العالمية ودعم الإنتاج في الدول النامية.

ووفقا لتقارير، فإن اليابان ترغب في تعزيز العلاقات بين مجموعة السبع وبلدان الجنوب، التي من بينها الهند، حيث عادة ما تواجه المنطقة أزمة غذاء وقد تلعب دورا في معالجة القضية.

يشار إلى أن مجموعة السبع تضم بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة.