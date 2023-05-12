القس رفعت فكري يرسل برقية تعزية البطريرك إبراهيم اسحق لرحيل الأنبا كيرلس وليم

ارسل القس رفعت فكري سعيد الأمين العام المشارك بمجلس كنائس الشرق الأوسط، ورئيس مجلس الحوار والعلاقات المسكونية بسنودس النيل الإنجيلي، برقية تعزية ، للأنبا إبراهيم اسحق ، في رحيل الأنبا كيرلس وليم ، وجاء نص برقية التعزية كالاتي : غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم اسحق

بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك

أتقدم إلى غبطتكم وللكنيسة الكاثوليكية بخالص التعزيات القلبية لنياحة مثلث الرحمات نيافة الأنبا كيرلس وليم المطران الشرفي لإيبارشية أسيوط طالبين تعزيات الروح القدس لغبطتكم وللكنيسة .

الجدير بالذكر الانبا كيرلس وليم من مواليد الشناينة بمحافظة اسيوط ولد في الاول من اكتوبر 1946، وهو كان أول حفيد لبطريرك الأقباط الكاثوليك، البطريرك كيرلس مقار.

التحق بالاكليريكية الصغرى في طهطا ولم يكن قد تجاوز التاسعة من عمره ثم التحق بالكلية الاكليريكية بالمعادى فى 28 سبتمبر 1955. ارتدى الثوب الاكليريكى فى اول يونيو 1961 وكان شعاره يومها "حول عينى عن النظر الى الباطل"

حصل على ليسانس الدراسات اللاهوتية من الجامعة الاوربانية في 1969، وليسانس الفلسفة واللاهوت وتخصص في الدراسات الكتابية من المعهد الباباوى للكتاب المقدس في 1981.

ثم حصل على الدكتوراه من الجامعة الجريجورية بروما فى 13 مايو 1983.

تمت سيامته الكهنوتية فى 10 يونيو 1974 ببلدته الشناينة عن يد مثلث الرحمات الانبا يوحنا نوير ، متخذا شعار" سابشر باسمك اخوتى واسبحك فى وسط الكنيسة ".

عين مدرسا للكتاب المقدس والطقوس فى الكلية الاكليريكية بالمعادى ثم عين نائبا للرئيس من سنة 1983 الى سنة 1986 ثم رئيسا للاكليريكية من 1986 الى 1990

حين قدم مثلث الرحمات الانبا يوحنا نوير استقالته لظروفه الصحية فى 20 مارس 1990 اجتمع السينودس وتم انتخاب الاب كامل وليم اسقفا على اسيوط باسم كيرلس وليم وتمت سيامته الاسقفية وتجليسه مطرانا لأسيوط عن يد مثلث الرحمات الكاردينال الانبا اسطفانوس الثاني في 3 يونيو 1990 متخذا شعاره الأسقفي "من اجلهم اقدس ذاتي".

فى عهد مثلث الرحمات الكاردينال الانبا اسطفانوس الثانى بطريرك الاقباط الكاثوليك عينه السينودس البطريركي برئاسة اللجنة الطقسية لمراجعة الكتب الطقسية، فقامت اللجنة بمراجعة وإعادة صياغة نص القداس الإلهي عام 1990 ونصوص سري المعمودية والميرون عام 1994 ونصوص طقس الزواج عام1994 وكتاب صلاة الساعات او الاجبية سنة 2002.