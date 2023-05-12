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الجمعة 12 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة إلى 30 شهيدًا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم الثالث على التوالي إلى 30 شهيدًا ونحو 100 جريح.
وأفاد مستشفى شهداء الأقصى وسط قطاع غزة باستشهاد فلسطيني وجرح عدد آخر، في غارة إسرائيلية استهدفت الليلة محيط محطة توليد الكهرباء الرئيسة في القطاع، مما تسبب بانقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء واسعة من القطاع.
في ذات السياق، أكدت وزارة الصحة الفلسطينية أن عدد الشهداء الفلسطينيين يوم الخميس، ارتفع إلى خمسة شهداء، لترتفع بذلك حصيلة الشهداء في قطاع غزة والضفة الغربية منذ بداية العام الجاري إلى 144 شهيدًا.

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