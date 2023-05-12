إيمان العاصي: «دخلت التمثيل عشان أضايق خطيبي»

تحدثت الفنانة إيمان العاصي عن بداياتها في الوسط الفني، موضحة أنها دخلت المجال ليس حبًا في التمثيل ولكن بهدف إزعاج خطيبها الذي كانت على خلاف معه في ذلك الحين.

وأوضحت «العاصي»، خلال حوارها مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم منى الشاذلي"، على قناة cbc، أن البعض يعتقد أنها بدأت كعارضة أزياء، لكن هذا لم يحدث، قائلة: "وأنا في الجامعة كان عندي صديقة بتشتغل موديل وكانت رايحة تعمل فوتوشوت، وأنا وقتها كنت متخانقة مع خطيبي ومكتئبة فقلت لها خديني معاكي أنا عايزة اتصور".

تابعت: "روحت عملت الفوتوشوب ده وعارفه إن هو هيجننه، وعارفه إننا هنرجع كده كده، بس صاحبتي قالت لي المصور كلمني وعاوز يحط صورتك على غلاف المجلة قلت لها حطيها عشان يتغاظ أكتر".

أضافت إيمان العاصي: "اللي نزل الصورة كتب تحتها إني بحب التمثيل واشتغلت موديل، فخطيبي جاب المجلة وجالي واتخانقنا، المهم المخرج خالد بهجت شاف الصور وكلمني بعدها وقالي عاوزينك في مسلسل هتقومي بدور بنت الفنانة رغدة، فقلت حلو هو ده اللي هيجيب أجل خطيبي من الغيظ.. ودخلت أمثل عشان أضايقه، بس كملت للنهاية".