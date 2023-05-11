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الجمعة 12 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

القبض على متهم بالشروع في قتل شقيقه بسبب الميراث في إمبابة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على موظف متهم بالتعدي على شقيقه بسلاح أبيض والشروع في قتله بسبب خلافات علي الميراث بدائرة قسم شرطة إمبابة شمال المحافظة.

تلقي المقدم مؤمن فرج رئيس وحدة مباحث قسم شرطة إمبابة بمديرية أمن الجيزة إشارة من المستشفى تفيد باستقبال عامل في العقد الرابع من عمره مصاب بجروح قطعية وادعاء تعدي شقيقه ومقيم بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص وسؤال المصاب أفاد بقيام شقيقه موظف بالتعدي عليه بسبب خلافات علي الميراث.

عقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واقتياده إلي ديوان القسم وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

اتخاذ كافه الاجراءات القبض علي المتهم خلافات علي الميراث شرطة إمبابة