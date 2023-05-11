إعلام إسرائيلي: مقتل مستوطن وإصابة عشرات إثر رشفة صواريخ من قطاع غزة

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية مساء اليوم الخميس، أن مستوطنا قتل على الأقل وأصيب العشرات في سقوط رشفة من الصواريخ من قطاع غزة باتجاه مستوطنات ومدن جنوب ووسط إسرائيل.

وحسب بيان صادر عن الشرطة الإسرائيلية، فقد تم تأكيد وفاة إحدى الإصابات في رحوفوت في المكان المستهدف من قبل المقاومة الفلسطينية، حيث تم نقلها إلى المستشفى متوفاة.

ووفقًا للقناة 14 العبرية، أصيب 7 إسرائيليين أحدهم في حالة حرجة جراء سقوط صاروخ في رحوفوت جنوب تل أبيب.

وأوضحت القناة، أن قصف المقاومة الأخير أصاب منزلين في سديروت، كما أصيب مستوطن بجراح طفيفة في المجلس الإقليمي سدوت هنيغب، وآخر بشظايا صاروخ انفجر في منطقة مفتوحة في المجلس الإقليمي اشكول.