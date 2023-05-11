سائح ياباني يعزف مقطوعة موسيقية لعروسين في بورسعيد

شهدت ساحة مصر المطلة على المدخل الشمالي لقناة السويس في محافظة بورسعيد، اليوم الخميس، عزف أحد السياح اليابانيين القادمين في الباخرة السياحية Pacific world مقطوعة موسيقية لعروسين مصريين، وسط أجواء مبهجة و تفاعل كبير مع أنغام المقطوعة الموسيقية من الحاضرين.

سائح ياباني يعزف مقطوعة موسيقية لعروسين مصريين في بورسعيد

قدم العروسان الشكر للسائح الياباني، لمشاركته أجواء الاحتفال بالزفاف للعروسين، كما أكدا على ترحيبهم بزيارة السياح لمحافظة بورسعيد.

كما حرص السائحون على القيام بجولات سياحية سريعة، تشمل أهم المعالم السياحية والأثرية والتاريخية التي تشتهر بها بورسعيد كحديقة فريال والمسلة، وساحة مصر، و الممشى السياحي، فضلا عن الجلوس في أحد كافيهات المدينة، مشيدين بالمظهر الحضاري والجمالي للمحافظة، والمعالم السياحية المميزة للمدينة.

كان ميناء بورسعيد السياحي، قد استقبل، اليوم، الباخرة السياحية Pacific world على متنها 1209 ركاب و661 بحارا من مختلف الجنسيات.