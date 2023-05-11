12.5 مليار جنيه مكاسب البورصة خلال أسبوع رغم مبيعات الأجانب

ربحت القيمة السوقية للأسهم المقيدة فى البورصة المصرية 12.5 مليار جنيه مكاسب خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بعد إغلاق رأس المال السوقي للأسهم المقيدة عند 1.128.6 تريليون جنيه، مقابل 1.116 تريليون بنهاية الأسبوع قبل الماضي لترتفع نحو 1.12%.

وعلى صعيد المؤشرات أغلق إيجي إكس 30 عند 17.270 نقطة، مسجلا انخفاضًا بنحو 0.14%، بينما سجل مؤشر EGX70 EWI صعودا بنسبة 2.79% مغلقا الفترة عند 3.061 نقطة، كما سجل مؤشر S&P ارتفاعا بنحو 2.44% مغلقا الفترة عند 2872 نقطة.



وبالنسبة لمؤشر EGX30 capped، سجل ارتفاعا بنحو 0.45% مغلقا عند 21374 نقطة، وحقق مؤشر EGX100 EWI ارتفاعًا بنحو 2.65% مغلقا الفترة عند 4674 نقطة.



خسر رأس المال السوقي للبورصة المصرية، 8 مليار جنيه بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، وسط تباين في أداء المؤشرات واتجاه المستثمرون العرب والمصريين للشراء فيما اتجه الأجانب نحو البيع، حيث تراجع المؤشر الرئيسي فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، ليغلق عند مستوى 1.128 تريليون جنيه.



وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.28% ليغلق عند مستوى 17270 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 3137 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.32% ليغلق عند مستوى 20744 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.28% ليغلق عند مستوى 7198 نقطة.



فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 3061 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 4641 نقطة.