انطلاق اجتماع تحالف الأحزاب المصرية لمناقشة الاستعداد لجلسات الحوار الوطني.. صور

بدأ منذ قليل اجتماع المجلس الرئاسي لتحالف الأحزاب السياسية المصرية، بمقر حزب إرادة جيل بوسط البلد.

ويتضمن جدول أعمال الاجتماع، كلمة الأمين العام لتحالف الأحزاب، وتوجية رسالة شكر للرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن إنطلاق فعاليات الحوار الوطنى.

ويستعرض خلال الاجتماع ما جاء في الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني وأهم ما تناولته من موضوعات.

وعرض تقرير عن الرصد الإعلامي لأهم ردود الفعل السياسية والصحفية حول الجلسة الافتتاحية.

ويناقش الاجتماع التنسيق بين أحزاب التحالف داخل لجان وجلسات الحوار الوطنى، وكذلك تشكيل لجنة متابعة لجلسات الحوار الوطني وصياغة أهم المخرجات.

واستعداد أحزاب التحالف للمشاركة في جلسات الحوار الوطني التي تبدأ يوم الأحد 14 مايو 2023.