المصائب تتوالى على ميلان.. الإصابة تنهي موسم إسماعيل بن ناصر

أكدت تقارير صحفية، اليوم الخميس، انتهاء موسم لاعب خط الوسط الجزائري إسماعيل بن ناصر، نجم ميلان الإيطالي، نظرًا لإصابته في مباراة فريقه ضد إنتر ميلان في ذهاب دور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وخسر ميلان بملعبه سان سيرو، بهدفين دون رد من الإنتر، أمس الأربعاء، ليضع الأخير قدمًا في نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

وغادر إسماعيل بن ناصر، ملعب اللقاء في الشوط الأول إثر إصابته في الدقيقة 17، ليحل بدلًا منه البرازيلي جونيور ميسياس.

وبحسب شبكة «سكاي سبورتس» الإيطالية، فإن الفحوصات التي أجريت صباح اليوم الخميس للاعب الجزائري، أظهرت وجود ضرر في غضروف اللقمة الوحشية للركبة اليمنى، ليتقرر خضوع اللاعب لعملية جراحية بالمنظار.

وذكرت الشبكة، أن بن ناصر انتهى موسمه مع ميلان، حيث تعد هذه الإصابة خطيرة، وقد تبعده عن الملاعب لمدة شهرين.

إسماعيل بن ناصر

وتعتبر هذه الإصابة، هي الثانية لنجم منتخب الجزائر، حيث أصيب من قبل في العضلة الضامة التي أبعدته عن الروسونيري طوال شهر فبراير الماضي.

وتوالت المصائب على ميلان، بعد إصابة الجناح البرتغالي رافائيل لياو، الذي غاب عن مباراة الذهاب أمام الإنتر، الذي يعد أحد نقاط القوة في فريق الأحمر والأسود، مما أدى إلى صعوبة مهمة كتيبة المدرب ستيفانو بيولي في بلوغ نهائي دوري أبطال أوروبا بتخطي النيراتزوري.

وشارك إسماعيل بن ناصر في 40 مباراة مع ميلان في مختلف المسابقات بالموسم الحالي، واستطاع تسجيل 3 أهداف، منهم هدف الفوز على نابولي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.