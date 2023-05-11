ليلى علوي تبدأ تصوير فيلمها الجديد "آل شلبى" مع لبلبة

بدأت الفنانة ليلى علوى تصوير مشاهدها فى فيلمها الجديد "آل شلبى" بإحدى استوديوهات مدينة الإنتاج، ويشاركها البطولة لبلبة وسوسن بدر وهيدى كرم اللآتي يقدمن أدوار شقيقاتها.

تدور أحداث الفيلم حول تجمع هؤلاء الأخوات في مناسبة عائلية معينة ويحدث العديد من المفارقات، والفيلم يشارك في بطولته إيضا أسماء جلال، محمود البزاوى وحسن مالك، وسيناريو أيتن أمين وأحمد رؤوف وإسلام حسام.

وعلى جانب أخر تنتظر ليلى علوى طرح فيلمها الجديد "شوجر دادى" في دور العرض يوم 25 مايو الجارى، الفيلم من تأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم، ويشاركها البطولة بيومى فؤاد، حمدي الميرغني، مى الغيطى، فرح الزاهد، محمد محمود، مصطفى غريب وتامر هجرس وجوهرة.

وتدور الأحداث في إطار كوميدي حول رجل يمر بأزمة منتصف العمر، وتقوده مراهقته المتأخرة إلى إقامة علاقة سرية مع راقصة، لتنقلب حياته وحياة أسرته رأسًا على عقب وتتوالى الاحداث.